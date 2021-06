Barcelona: Umtiti 'declara' la guerra al club

Llegó en 2016 por 25 millones de euros para marcar una época en la zaga blaugrana y si bien pudo dejar su huella en su momento, todos quieren que su etapa en el Camp Nou finalice. Fútbol Club Barcelona y Samuel Umtiti viven momentos de tensión donde se avecina una guerra fría por la salida del francés.

En la dirigencia tienen claro que la reconstrucción económica pasa no solo por ingresar millones en cuanto a traspasos se refiere, sino por liberar una masa salarial que supone el 80% del presupuesto anual del club. Con varios jugadores de los más cobran en la puerta de salida cómo Coutinho o Sergi Roberto, Joan Laporta pretende librarse de los 12 millones que Umtiti cobra cada 12 meses.

Una historia de varios mercados

Las constantes lesiones en su rodilla han supuesto que en más de una ocasión su nombre aparezca entre los transferibles. Dicho esto, desde MARCA apuntan que Umtiti no tiene ninguna intención de moverse afuera de Barcelona y que pretende cumplir su contrato hasta 2023. Siendo uno de los 8 mejores salarios dentro del plantel, sabe que costará mucho encontrar un equipo donde puedan asumir su ficha en los tiempos que corren.

El medio asegura que tanto Laporta como Koeman le han comunicado que no tienen intención de seguir contando con sus servicios y que si bien agradecen estos, necesitan al francés fuera del club lo antes posible. Desde la Ligue 1 podrían aparecer ofertas, aunque en Can Barça estiman que no podrán sacar más de 10 millones con su salida.

Con apenas 49 partidos en las últimas tres temporadas, el caso Umtiti preocupa en un equipo que pretende dar un giro de 180 grados a su plantel y economía. El jugador se niega a salir y gracias a contar con un contrato en vigor, será difícil buscarle un nuevo club. Guerra fría en Barcelona.

