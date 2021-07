Mercado: Pep Guardiola y sus primeras palabras sobre el fichaje de Harry Kane para Manchester City

Pep Guardiola disfruta de sus vacaciones mientras espera buenas nuevas en el fichaje de Harry Kane. El entrenador de Manchester City pasó por los micrófonos de TV3, donde tras tener su particular pelea con el presidente de LaLiga Javier Tebas, ha tenido palabras para el delantero del Tottenham. La situación del ariete desespera al catalán.

Tras haber realizado una primera oferta por el 9 que hoy buscará el pase a la final de la Euro y quien ya le ha dicho a su club que busca nuevos retos, Guardiola se mostró enojado por las peticiones de Levy. 115 millones es lo único que ahora mismo parece que sacará a HurryKane del norte de Londres.

"Con los precios que piden es imposible, no podemos pagar eso. Todos los clubes tienen una mala situación económica, nosotros no somos una excepción", empezaba un Pep que ya sabe que Manchester City arrastra pérdidas por encima de los 100 millones de euros en las últimas tres temporadas. En un contexto de pandemia donde a ni siquiera a los jeques les sobra dinero, el coste de cada operación es revisado en infinidad de veces.

El DT del presente campeón de la Premier se mostró rendido ante una negociación que ni siquiera ha podido empezar formalmente con la pretemporada a la vuelta de la esquina: "Los 115 millones de euros que el Tottenham pide por Kane se convierten en un muro difícil de atravesar para cualquier club".

"Gabriel Jesús y Ferran, que lo ha hecho muy bien en esa posición. Tenemos jugadores jóvenes en la academia y jugamos muchas veces con un falso nueve. Hay más posibilidades de que no vayamos a comprar un delantero para la próxima temporada", finalizaba un Guardiola que habrá que ver si no ha utilizado estas palabras con el fin de empujar a Kane un poco más encontrar de Levy. Hasta que no finalice la Euro, será difícil saber que pasará con el 9.

