Su equipo perdió, pero el DT del Dinamo sólo quería la camiseta de Messi

Ter Stegen no atajaba en Barcelona hace tres meses a causa de una dura lesión �� Hoy, sin rodaje, volvió contra el Dynamo de Kiev, fue titular, acumuló 6 atajadas impresionantes para salvar a su equipo y terminó el encuentro con 100% de efectividad en pases �� ¿Es el mejor arquero del mundo? ��

