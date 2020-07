Mourinho y Klopp, con los tapones de punta contra el Manchester City por el TAS

Nada bien cayó en la mayoría de los clubes la noticia de que el Tribunal Arbitral del Deporte haya "perdonado" al Manchester City.

El conjunto inglés había sido sancionado por la UEFA tras no cumplir con el Fair Play financiero en repetidas ocasiones, siendo vetado de las competencias internacionales por dos años.

De igual manera, el TAS decidió revocar dicha decisión y cobrarle una multa de 10 millones de euros a la institución por no colaborar con la justicia, pero pudiendo jugar Champions.

Voces fuertes se manifestaron sobre el tema, como por ejemplo la de José Mourinho, hoy DT del Tottenham: "Ya sé que el dinero es algo fácil para ellos, pero son principios. La decisión es vergonzosa porque si el Manchester City no es culpable no tendría que pagar 10 millones. Si no son culpables, no deberían pagar una multa. Si son culpables, la decisión también es vergonzosa porque deberían ser sancionados".

Luego, agregó: "Son vergonzosas en ambos casos. Es un desastre. No estoy diciendo que sean culpables, estoy diciendo que si no lo son, no deben pagar. No deben ser penalizados. Quizás son víctimas porque no hicieron nada y tienen que pagar millones para nada".

Casi en paralelo, se sumó Klopp, técnico del Liverpool, y soltó: "No es un buen día para el fútbol. El Fair Play Financiero es una buena idea, pero para cumplirla. Si no la cumples, no deberías poder jugar".

