No convence: varios veteranos del Barcelona dudarían de Koeman

Consumada la temporada 2019/2020 de forma abrupta con la histórica y humillante derrota por 8 a 2 ante Bayern Múnich, Barcelona tomó cartas en el asunto desde el primer momento y despidió de su cargo a Quique Setién. Sin perder el tiempo en vistas el inicio de la próxima campaña, el conjunto Blaugrana, poco después de quedarse sin DT, oficializó la llegada de Ronald Koeman al banco de suplentes del primer equipo.

Comenzado el ciclo del neerlandés al mando del plantel profesional, Quim Domènech Puigbó, en diálogo con sus colegas de El Chiringuito, manifestó: "El sentir general de la plantilla es sorpresa ante la intensidad que está viendo en los entrenamientos. Son preparados. Hay sensación que hay un trabajo en el Cuerpo Técnico, un método detrás, una voluntad de trabajar mucho el aspecto físico. Se reforzará mucho más el aspecto táctico".

Explicando que el director técnico sabe cómo castigar a un elemento en caso que su rendimiento no sea bueno, el corresponsal continuó: "Sabe que no puede imponer multas económicas porque a los futbolistas les sobra el dinero, pero sabe también que le duele que lo manden a la grada y no se le caerán los anillos si tiene que hacerlo".

��EXCLUSIVA de @quimdomenech�� | EL MÉTODO KOEMAN, AL DESCUBIERTO:



��"Poco trato con los futbolistas y MUCHA AUTORIDAD".



⚡️"Aún hay DIVISIÓN entre los VETERANOS".#ChiringuitoKoeman pic.twitter.com/eu22OuQpu0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 9, 2020

Citando las mecánicas de trabajo implementadas en los últimos ciclos exitosos de distintos entrenadores al mando del Barcelona, el periodista no dudó en comparar a Koeman con Luis Enrique. "Poco trato cordial con los futbolistas y mucha autoridad en el vestuario", explicó Domènech poniendo en la misma sintonía a ambos estrategas.

Dividiendo en varios sectores la visión del primer equipo sobre Koeman, el panelista de El Chiringuito cerró: "En el nucleo de los jóvenes la sensación es buena, en los veteranos aún hay división. No es por miedo a la mano dura, sino por las decisiones que pueda tomar en un partido. Ahí es donde genera dudas Koeman, a la hora de tomar decisiones en directo en un partido, a la hora de analizar un partido o a los rivales".

