¿Otro que está molesto? El enigmático posteo de Umtiti en Instagram

En Barcelona se viven tiempos de grandes turbulencias luego de que el equipo perdiera el liderazgo en La Liga de España tras la reanudación de la actividad. Ahora, salvo un milagro, el campeón será Real Madrid.

Pero el mal momento no solamente pasa por esos malos resultados sino también por un ambiente enrarecido generado porque el equipo no encuentra un rumbo futbolístico, ese que siempre acostumbra tener.

De hecho, Lionel Messi, su estandarte absoluto, estaría barajando la posibilidad de marcharse de la formación catalana al considerar que no se están haciendo las cosas de la mejor manera. Pero no sería el único.

Para colmo de males, este viernes se confirmó una nueva lesión de Samuel Umtiti, defensor central francés que será una baja para la escuadra comandada estratégicamente por Quique Setién de forma indeterminada.

En ese contexto, el propio campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para compartir una enigmática historia. ¿Acaso él también está molesto?

"Me gustaría poder volver al pasado, no para cambiar cosas, pero sí para revivir la época en la que era feliz y no lo sabía", exteriorizó el futbolista de 26 años de edad por intermedio de dicha red social.

La historia de Samuel Umtiti. (Foto: Instagram)

Lee También