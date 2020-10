Paliza histórica: Tottenham aplastó 6-1 al Manchester United

José Mourinho en el United (2016 hasta 2018, despedido por "malos resultados") �� ⚽ 144 partidos dirigidos ✔ 84 triunfos ❌ 29 derrotas �� 65.51% de efectividad �� 3 títulos Ole Gunnar Solskjær en el United (2018 hasta la actualidad) �� ⚽ 95 partidos dirigidos ✔ 52 triunfos ❌ 23 derrotas �� 62.41% de efectividad �� 0 títulos Hoy el Tottenham de Mourinho le ganó 6-1 al Manchester United de Solskjær. Mourinho tiene presente y futuro sin el United. Y ahora mismo, dos años después de despedir a Mou, el United no tiene presente ni futuro... ��‍♂️

A post shared by Bolavip (@bolavipcom) on Oct 4, 2020 at 10:23am PDT