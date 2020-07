"Papá, vas a dirigir a Falcao": el momento que cambió la vida de Simeone

Diego Simeone hoy es uno de los mejores entrenadores de Europa y su trayectoria con el Atlético de Madrid así lo avala: una Liga de España, dos finales de Champions League, dos títulos de Europa League, entre otros reconocimientos, avalan lo bien que le ha ido dirigiendo al club en el que también brilló como jugador.

Y todo este éxito habría nacido de una conversación con su hijo menor, Giuliano, con quien charló minutos después de que lo contactaran del 'Aleti' para ofrecerle ser el entrenador del prime equipo, cuando todavía estaba en su segundo ciclo con Racing de Avellaneda, en Argentina.

El propio Diego Simeone, en una entrevista con el portal 'The coachs voice', el cual recopila inumerables relatos con técnicos alrededor del mundo, habló sobre qué hizo justo después de que lo llamaran del Atlético.

"Me llaman del Atlético de Madrid que querían hablar conmigo de la posibilidad sobre ser el entrenador del club. Mi hijo tenía ocho años en ese momento, el más chico, Giuliano, y nos fuimos a un bar a la esquina, media luna croissant de por medio, café con leche y le digo 'Mirá, apareció la posibilidad de ir al Atlético de Madrid y no sé qué hacer'", empieza Simeone.

�� Una llamada que cambió por completo la vida de Simeone pic.twitter.com/BmgDoNlhyV — The Coaches' Voice en español (@CoachesVoice_es) July 9, 2020

Y luego cuenta que su hijo menor le responde: "'¿Y vas a dirigir a Falcao?' porque estaba Falcao en ese momento, '¿Y vas a jugar contra de Messi y Ronaldo' Y sí, le dije. En un momento entre mojar el croissant me dijo; 'Pero papá, si te va bien no volvés más'. Y bueno, por suerte por un lado y mala por el otro porque no veo el contínuo crecimiento de mis hijos, nos ha ido bien".

