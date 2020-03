Papu Gómez: "Gente ignorante y egoísta hay en todo el mundo"

Alejandro Papu Gómez pasó del "ni en pedo vuelvo a jugar a la Argentina" al "la situación que vivimos en Italia es dramática" en tan solo un par de semanas. Es que el coronavirus también ha llegado al mundo para demostrar que nadie es intocable, nadie tiene su futuro asegurado y no hay rincón del planeta que esté a salvo si se dejan de lado recaudos y recomendaciones de las autoridades sanitarias.

El futbolista del Atalanta, que se mantiene en aislamiento en una ciudad de Bérgamo que es de las más afectadas de Italia, señaló ahora que el gobierno argentino ha tenido una respuesta rápida ante el avance de la pandemia, entre otras cosas por haber aprendido de la experiencia de todo lo mal que se hizo en Europa subestimando al virus.

"Me parece que las medidas del Gobierno están siendo bastante acertadas y rápidas. Era lo que pedía, que no esperen. En Argentina ya están informados de lo que pasa en Europa y tenían que hacer lo que no se hizo acá: parar el país lo antes posible para que no haya tanto contagio", señaló Papu en diálogo con Olé.

Aunque sobre la irresponsabilidad de muchas personas alrededor del mundo, agregó: "El otro día veía la Panamericana llena con gente yéndose a los countries. ¡Una locura! ¿Qué está haciendo esa gente? Acá pasó también, hay gente de plata que tiene una segunda casa en la montaña y hacían lo mismo. Está claro que en todo el mundo hay gente ignorante, que pareciera que no entiende. No toman dimensión y son egoístas".

En tan solo dos semanas, Alejandro Gómez vio cómo esa estabilidad que sentía tener en Europa para hacerlo pensar en no querer regresar a Argentina se desmoronó. Ahora, solo existe preocupación: "Los hospitales están llenos y no hay más lugar para los enfermos. El otro día vinieron los militares para llevarse los cajones con los muertos y cremarlos en otro lado porque acá ya no hay lugar en los cementerios. ¡Es tremendo! Todas las mañanas me levanto a mirar las noticias y siempre son malas".

