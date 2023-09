Alejandro Papu Gómez espera tras el final de un paso por Sevilla donde los títulos y la regularidad sobre el césped no fueron de la mano. El argentino se encuentra libre y empieza a sonar por un fútbol italiano donde su recuerdo en Atalanta es imborrable en todos los sentidos. La mano derecha de Silvio Berlusconi no niega el interés.

El ex presidente del Consejo de Ministros de Italia, así como de entidades como AC Milan y fallecido el pasado 12 de junio del 2023, continúa vigente en un Calcio donde figuras puntuales como Adriano Galliani siguen adelante con el sueño del que fuese la máxima cabeza de los rossoneri durante décadas. El Papu empieza a ser cada vez más una posibilidad.

Ambos ex miembros de la junta directiva del AC Milan desembarcaban años atrás en una pequeña ciudad a solo 49 kilómetros de Bérgamo y de la que fuese la casa del Papu en sus años más gloriosos. 7 temporadas, 252 partidos, 59 goles y 72 asistencias, el último balance de Alejandro Gómez en una Serie A donde el propio Galliani no negó los intereses en contar con el campeón del Mundo en Qatar.

¿Rumbo a Monza?

“Siempre he trabajado en el mundo de la comunicación, así que no lo niego. No sé si él -Papu Gómez- quiere acompañarnos, no he hablado con él. La última vez que hablamos fue para conocer el nombre de un buen restaurante en Sevilla”, declaraba en las últimas horas y desde Monza un Galliani que ha quedado como la máxima cabeza del sueño de Berlusconi.

Al contar con la carta de libertad tras acordar la recisión de su contrato con el Rey de la UEFA Europa League, Alejandro Papu Gómez sigue en búsqueda de nuevos retos para una carrera que a los 35 años empieza a apuntar rumbo a un Monza que en el inicio de curso por Italia marcha 15 en la Serie A tras una victoria y dos derrotas.