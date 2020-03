Para imitar: en España salieron a los balcones a aplaudir a todos los trabajadores de Sanidad

Los casos de infectados en España no paran de aumentar. De a poco, se van convirtiendo en el segundo país con más infectados del mundo.

Los hospitales no dan abasto y ya no se le hacen test de coronavirus a la gente que no está grave. Se prioriza la atención y los reactivos a los grupos de riesgo.

Cabe destacar a toda la gente de sanidad que trabaja sin parar para salvar a miles de personas. A modo de agradecimiento, los españoles salieron a sus balcones para aplaudir.

+ Mira el video

Día 3 de aplausos de apoyo a nuestro personal sanitario

#Aranjuez pic.twitter.com/pSzEvJfdsj — Heraldo de Aranjuez �� (@HeraldoAranjuez) March 16, 2020

Salen a una hora determinada todos los días y le demuestran a los profesionales de salud su apoyo desde casa. Un gesto para imitar una y otra vez.

Parece poco, pero es un espaldarazo y un aliento a todos los que están dando su vida por los demás. Probablemente, esta actitud se repita en diferentes países.

Lee También