Agenda de hoy, sábado 14 de noviembre: Liga Argentina, Nations League y más

Este sábado 14 de noviembre tendremos una gran jornada de fútbol en la cual se llevarán a cabo partidos por la Liga Profesional de Argentina, la Liga de las Naciones de la UEFA, la Liga BetPlay de Colombia y amistosos internacionales.

Entre los duelos más interesantes se encuentran: Godoy Cruz vs. River; Aldosivi vs. San Lorenzo; Racing vs. Arsenal; México vs. Corea del Sur; Alemania vs. Ucrania; Portugal vs. Francia; Suiza vs. España.

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Liga Profesional de Fútbol de Argentina

Aldosivi vs. San Lorenzo | Jornada 3

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Lanús vs. Newell's | Jornada 3

16:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:15 VEN, BOL

14:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:15 CDMX

Racing vs. Arsenal | Jornada 3

18:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:45 VEN, BOL

16:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:45 CDMX

Godoy Cruz vs. River | Jornada 3

21:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:15 VEN, BOL

19:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:15 CDMX

Amistosos Internacionales

Arabia Saudita vs. Jamaica

13:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:30 VEN, BOL

11:30 JAM, COL, PER, ECU, USA (ET)

10:30 CDMX

México vs. Corea del Sur

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 PAN, COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

UEFA Nations League

Malta vs. Andorra | Jornada 5

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

San Marino vs. Gibraltar | Jornada 5

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Azerbaiyán vs. Montenegro | Jornada 5

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Chipre vs. Luxemburgo | Jornada 5

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Letonia vs. Islas Feroe | Jornada 5

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Alemania vs. Ucrania | Jornada 5

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Portugal vs. Francia | Jornada 5

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Suecia vs. Croacia | Jornada 5

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Suiza vs. España | Jornada 5

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Liga BetPlay de Colombia

Patriotas vs. Jaguares | Jornada 20

15:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

Envigado vs. Independiente Medellín | Jornada 20

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe | Jornada 20

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

