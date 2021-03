Como en los viejos tiempos: Guardiola reveló quién será el primer refuerzo del Barcelona

Pese a sus pasos por Manchester City y Bayern Múnich, Pep Guardiola será recordado siempre por ese mítico Barcelona del 2008 al 2012. El entrenador consiguió múltiples títulos en los tres clubes pero en Cataluña se vio a uno de los mejores equipos de la historia del fútbol.

En el Barça, el director técnico se consagró en tres ediciones de LaLiga y en dos Champions League, con una idea de juego que quedará inmortalizada como el famoso "tiki taka".

Hoy Pep dirige al Manchester City y lo va encaminando hacia la obtención de una nueva Premier League, donde es líder en soledad y con una buena ventaja respecto de sus perseguidores. Sin embargo, el entrenador dio una novedad en la última conferencia de prensa que afecta directamente al club culé.

“Creo que Eric García va a jugar en el Barcelona. El Barcelona no compra jugadores normales, lo quieren porque es un jugador top. En los últimos dos partidos no ha sido convocado y eso me ha roto el corazón porque no se lo merece”, aseguró el español.

Además, Pep expresó que para él, el defensor "es como un hijo. Fue el chico que después del confinamiento era el mejor central que tenía el Manchester City. Nunca cometió un error, ni uno solo, y jugó en unos cuartos de final de la Europa League”.

