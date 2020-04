Plantó al Vasco Aguirre para jugar en Real Madrid y terminó arrepentido

Quién no se hubiera tentado con la posibilidad de jugar en un Real Madrid plagado de estrellas de la talla de Iker Casillas, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo o Michael Owen. Le pasó al uruguayo Pablo García, quien sin embargo terminó por reconocer que fue un error en su carrera.

En una entrevista concedida a la radio uruguaya Sport 890, el exmediocampista se confesó arrepentido de haber dejado el Osasuna, donde lo dirigió el mexicano Javier "El Vasco" Aguirre, hoy al frente del Leganés, para tener oportunidad de jugar con Los Galácticos en la temporada 2005/2006.

"Tenía un agente que siempre me conseguía equipos aquí y allá. Luego estaba la oportunidad del Real Madrid. Si pudiera retroceder en el tiempo, cambiaría muchas cosas. No sé si iría al Real Madrid. No sé si habría firmado el contrato", empezó diciendo. Y recordó: "Zidane estaba a punto de retirarse, Roberto Carlos estaba en el final, Raúl también, así como Ronaldo, Beckham, Salgado, Helguera... No fue fácil. Ya habían ganado todo".

Si algo lamenta Pablo García de aquel cambio fue perder el gran ambiente que se vivía en el Osasuna, donde había podido desarrollar ese nivel futbolístico que tentó a Florentino Pérez. "Venía de un equipo mucho más de la gente, de trabajadores. Tenía un buen entrenador como Javier Aguirre, que todos los jueves organizaba la barbacoa. Eso tuvo un costo para mí, no lo disfruté. Por supuesto que fue una experiencia inolvidabe, pero costosa".

El uruguayo no tadó en notar la diferencia en Real Madrid, donde le costó encajar en el grupo y le sucedieron cosas que jamás podía haber imaginado: "Recuerdo que hubo un día en que entrenamos y al mismo tiempo, había un equipo filmando la película 'Goal!'. Estaba lleno de cámaras el entrenamiento. Y todos los días fotos y más fotos", relató.

