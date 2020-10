Qué canal transmite Porto de Jesús Corona vs. Olympiakos por la Champions League

Επιστρέφουμε στη δράση του #UCL απόψε και είμαστε γεμάτοι πάθος για ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα! / We are back to @ChampionsLeague action tonight and we are passionate for another positive result! LET'S GO LEGEND! ��⚪️������#Olympiacos #UCL #FCPOLY #Passion #Win #Lions #Football pic.twitter.com/BHqfbv4dFq