Premios The Best: hora, TV, nominados y todo lo que tenés que saber

¡Llegó el día! Tras una temporada muy particular, los premios The Best aparecen nuevamente en escena para premiar a los personajes más destacados del mundo del fútbol. El evento se llevará a cabo este jueves 17 de diciembre en la sede de FIFA en Zúrich, Suiza, y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por los canales oficiales de la entidad madre del fútbol mundial.

El premio más esperado será, como siempre, el que se le entrega al mejor jugador masculino de la temporada, donde una vez más aparecen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo entre los ternados. En esta oportunidad, el tercer nominado es Robert Lewandowski, principal candidato a llevarse el galardón.

Además, se eligirá al mejor arquero de la temporada, con un Manuel Neuer que se posiciona como favorito a quedarse con el premio. Por el lado del mejor entrenador hay dos alemanes junto al argentino Marcelo Bielsa y se trata de Hans-Dieter Flick y Jürgen Klopp.

En el fútbol femenino se aplicará la misma lógica y se premiaran a los principales valuartes de la disciplina. Las tres finalistas son Pernille Harder, Wendie Renard y Lucy Bronze, esta última aparece como la principal candidata llevarse el premio.

Como de costumbre, habrá un premio que unifica al fútbol masculino y femenino que será el Puskás, que reconoce al mejor gol de la temporada, pero esta vez no hay ninguna mujer entre los finalistas. Entre las otras distinciones aparece el del once ideal de la FIFA, que se trata de destacar al mejor fútbolista de cada posición.

También habrá un premio Fair-Play y otro a la mejor afición de la temporada.

LOS NOMINADOS DE CADA TERNA

Mejor futbolista masculino: Robert Lewandowski (Polonia / FC Bayern Múnich), Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus) y Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona).

Mejor arquero: Jan Oblak (Eslovenia / Atlético de Madrid), Alisson Becker (Brasil / Liverpool FC) y Manuel Neuer (Alemania / FC Bayern Múnich).

Mejor entrenador de fútbol masculino: Hans-Dieter Flick (Alemania / FC Bayern Múnich), Jürgen Klopp (Alemania / Liverpool FC) y Marcelo Bielsa (Argentina / Leeds United FC).

Mejor gol: Son Heung-min (Corea del Sur), Luis Suárez (Uruguay) y Giorgian De Arrascaeta (Uruguay).

Mejor futbolista femenina: Lucy Bronze (Inglatera / Olympique Lyonnais / Manchester City WFC), Pernille Harder (Dinamarca / VfL Wolfsburg / Chelsea FC) y Wendie Renard (Francia / Olympique Lyonnais).

Mejor entrenador/a fútbol femenino: Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC), Jean-Luc Vasseur (Francia / Olympique Lyonnais) y Sarina Wiegman (Holanda / Selección de Holanda).

Mejor arquera: Sarah Bouhaddi (Francia / Olympique Lyonnais), Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain) y Alyssa Naeher (EEUU / Chicago Red Stars).

Día y horario: ¿cuándo son los Premios The Best?

El evento se llevará a cabo este jueves 17 de diciembre.

Horario según cada país:

España: 19:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

México: 12:00 horas

Estados Unidos: 10:00 horas PT / 13:00 horas ET

¿Quién será #TheBest al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino?



���� Marcelo Bielsa

���� Hans-Dieter Flick

���� Jurgen Klopp



➕ sobre los finalistas ���� https://t.co/374ndNDa7H pic.twitter.com/vdTGYQ9CSj — FIFA.com en español (@fifacom_es) December 12, 2020

