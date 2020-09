Presidente del Atlético Madrid: "Si Messi quiere jugar con Luis Suárez..."

Lionel Messi fue el gran protagonista de este mercado de pases. Todo comenzó cuando le mandó un fax a la dirigencia del Barcelona anunciado que su intención era, por primera vez en su carrera, cambiar de club y ponerse una nueva camiseta para enfrentar nuevos desafíos, sintiendo que su tiempo en España había terminado.

De igual manera, unas semanas después de que los rumores se hagan muy fuertes, el propio jugador salió a hablar anunciando que todo lo hablado era cierto, pero que el presidente del club había faltado a su palabra y no lo dejaría salir gratis, por lo que debía quedarse al menos unos meses más allí.

Resuelta esa cuestión, todos los focos pasaron a estar encima de Luis Suárez, a quien Ronald Koeman le había anunciado apenas llegó que no lo tendría en cuenta para la temporada que ya comenzó. Por ese motivo, el uruguayo armó sus valijas y decidió irse muy cerca: al Atlético Madrid.

Tras debutar allí con dos goles y una asistencia en apenas 20 minutos de juego, quien opinó sobre el delantero fue Enrique Cerezo, presidente del 'Colchonero', animándose hasta a opinar sobre la chance de volver a juntar a Messi con su gran amigo.

En diálogo con Radio Marca, soltó entre risas: "En la vida, si uno quiere... Si Leo Messi quiere jugar con Luis Suárez yo le digo lo mismo que se dice con los turrones: 'Que vuelva a casa por Navidad'. Con ilusión, todo es posible". Claro, es algo que nos cuesta imaginar pueda suceder.

Luego, sobre el fichaje de 'Lucho', expresó: "Todo ha salido perfectamente bien. Bartomeu es un buen amigo y un gran presidente. En este momento no van bien las cosas en el Barcelona, pero ha actuado como tenía que actuar y no ha pasado nada más. El fichaje no se complicó, el jugador ha jugado donde ha querido jugar".

Y cerró explicando por qué Edinson Cavani no fue tenido en cuenta: "Las circunstancias no han sido las mismas que las de Luis Suárez. Es un jugador fantástico, pero cada cosa es diferente. No fue por mí ni por su hermano por lo que no vino".

