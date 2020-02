La crisis en la que está metido Barcelona hace poner en duda la continuidad de Lionel Messi. El astro argentino tiene una cláusula para irse cuando termine la pretemporada y crecen los rumores sobre una posible salida.

Si la dirigencia del Barca no apuesta seriamente para mejorar el equipo y el cuerpo técnico, probablemente Leo termine tomando la decisión de irse. Al 10 no le gusta no ser candidatos para quedarse con la Champions League y correr desde atrás a Real Madrid.

Sobre esto fue consultado Carles Puyol. El ex-jugador y referente del equipo Culé se refirió a la situación por la que pasa el club y la posible ida del mejor del mundo.

"Messi tiene 32 años. Creo que un futbolista que se cuida como Leo puede estar hasta los 38. Quedan seis. ¿Por qué vamos a hablar del Barcelona sin él cuando le tenemos aquí? Hay que hablar del equipo con él e intentar ganar lo máximo posible", declaró.

Carles Puyol opinó sobre la posible salida de Messi y fue claro:



Y agregó: "Cuando llegó vimos que era algo especial, aunque no esperábamos lo que es y cómo sigue evolucionando y añadiendo registros a su juego".

Para finalizar, le preguntaron sobre su futuro: "No me veo en un banquillo. Me parece más interesante la dirección deportiva. Pero en un futuro no sé si se dará el caso. Me gustaría volver a jugar, pero eso es imposible. Ahora estoy en otro momento vital, disfrutando de otras cosas. Y muy contento. En un futuro veremos qué pasa".

