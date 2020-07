Quique Setién: "No voy a especular con el futuro de Messi"

Como ya les contamos en la semana, en Barcelona muchos están preocupados por el futuro de Lionel Messi, quien habría frenado su renovación con la institución.

En conferencia de prensa, Quique Setién se referió a esto: "No voy a especular con el futuro de Messi, porque yo a él no le he oído nada sobre este tema. No quiero especular con el futuro de Messi, porque no es mi cometido".

Además, el entrenador Culé manifestó: "Veo bien a Leo. Vuelvo a repetir que todo lo demás son especulaciones en las que no entro, para eso estáis vosotros. Entro en lo que tengo que entrar".

"El es consciente de lo que tiene que hacer en todo momento, no creo que influya la edad en él. Le veo exactamente igual en todo momento", cerró sobre el futuro de La Pulga.

Ahora habrá que ver qué pasará con él. Nadie lo sabe, pero seguramente continuará en el club donde estuvo toda la vida. ¡Messi es Barcelona!

