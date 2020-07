Final, no va más: Radamel Falcao García no jugará más con Galatasaray

El paso de Radamel Falcao García por el Galatasaray de Turquía no ha sido el mejor y ya hay una avalancha de críticas al colombiano por lo poco que ha jugado y se ha perdido gran parte de la temporada por las continuas lesiones.

El panorama después del parón por la pandemia del nuevo coronavirus suponía un nuevo aire para 'El Tigre', quien inició muy bien, pero a los dos partidos volvió a tener una recaída muscular y ahora las noticias no son muy buenas.

En rueda de prensa, el técnico del Galatasaray, Fatih Terim, confirmó que el colombiano, seguramente, no estará más disponible durante lo que resta de la temporada y se perderá los últimos juegos.

"No creo que Lemina y Falcao jueguen a partir de ahora. Si hay otro juvenil, puedo incluirlo. No creo que jueguen, no creo que estén físicamente preparados, incluso si lo hacen. Analizaremos la evaluación de lesiones, pero desearía que todos pudiéramos estar juntos en partidos más críticos", fueron las palabras del entrenador.

Falcao con Galatasaray ha anotado 11 goles en 16 partidos que jugó durante la temporada, pero ese valor solo corresponde a la mitad de los partidos que ha tenido Galatasaray (32).

Lee También