Raúl Jiménez no se moverá de Wolverhampton según una leyenda del club

A lo largo de todo este año que ha sido tan atípico para el fútbol a causa de la pandemia de coronavirus que todavía mantiene los estadios vacíos, mucho se ha hablado de la posibilidad de que Raúl Jiménez deje Wolverhampton en razón de la cantidad de equipos, todos de gran renombre, que están interesados en hacerse de sus servicios.

Hasta el día de hoy, todavía suenan con fuerza clubes de la talla de Juventus y Manchester United en esa carrera por quedarse con el delantero mexicano. Sin embargo, dentro de los Wolves están confiados en poder retenerlo un tiempo más y así lo hizo saber una leyenda del club como John Richards.

"Wolverhampton está en una buena posición económica. Hay una sólida estructura financiera y por ello no hay presión para vender", comenzó diciendo en una entrevista con Express & Star el exdelantero que defendió la camiseta del equipo entre 1969 y 1983, marcando un total de 144 goles.

Habiendo trascendido que el valor de mercado de Raúl Jiménez es de 100 millones de euros, Richards expresó que más allá del interés que han mostrado muchos equipos en contratarlo hay que ver si realmente están dispuestos a ofrecer por él esa suma de dinero. "En estos momentos, los Wolves corren con ventaja en todas las negociaciones", dijo.

Y dejó claro cuáles son sus deseos en relación al futuro del delantero mexicano: "No hay muchos delanteros de su tipo. Entonces, ¿por qué dejarlo ir? Le quedan otros tres años de contrato, por lo que no hay presión de ningún tipo para el club. La única forma en que pienso verlo salir es si él mismo dice que ya no quiere jugar para el equipo".

Lee También