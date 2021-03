Diego Lainez justificó su gran presente en Betis por la confianza de Manuel Pellegrini

Con Manuel Pellegrini a la cabeza, Real Betis dio un giro radical en La Liga. Sin ir más lejos, ganó sus últimos cuatro encuentros e ingresó, momentáneamente, en puestos de competiciones europeas. Pero ahora, este fin de semana, tendrá un desafío más difícil: el derby de la ciudad ante Sevilla.

Diego Lainez aún no sumó ninguna titularidad desde que se recuperó del coronavirus pero, en una entrevista con Todo al Verde de Betis TV, dejó en claro sus sensaciones de su presente en España: "He encontrado un poco más de regularidad y he respondido de buena manera. Creo que igual siento que me falta para dar los resultados que pide el club y la afición. Lo más importante es que al equipo le está yendo bien y estamos en una dinámica positiva. Hay que seguir por ese camino, luchando y trabajando".

A diferencia de lo ocurrido con Rubí, el experimentado entrenador chileno sí consideró al futbolista con pasado en las Águilas del América. "Cuando un técnico te pone es porque te tiene confianza y me lo ha demostrado. Es un profesor que me corrige siempre cuando lo tiene que hacer. Feliz para seguir creciendo como jugador", agregó el atacante de 20 años sobre su relación con el Ingeniero.

La importancia de Andrés Guardado

"Todos sabemos lo que representa y claro que me ha ayudado. Fuera de la cancha también está ahí. Me manda mensajes para ver qué necesito y lo considero un hermano, aunque sea más grande que yo. Es una persona muy cercana y me da mucho gusto", comentó Diego Lainez sobre su relación con el capitán de la Selección de México y del Real Betis durante su estadía en la ciudad de Sevilla.

El sueño de estar Qatar 2022

"Representar a mi país en una Copa del Mundo es un sueño que yo tengo. Es lo más bonito que te puede pasar. Yo creo que no hay competencia más linda que puedas tener. Eso sería un orgullo y voy a trabajar para ello", cerró el mexicano, quien esperará un llamado de Gerardo Martino para dicho certamen.

