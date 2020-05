Real Madrid encontró al sucesor de Marcelo

El coronavirus detuvo las principales ligas de todo el mundo. El rápido avance de la enfermedad generó un estado de alarma constante y, pese a que en varios países ha bajado el nivel de propagación, aún no se conoce cuándo volverá a rodar el balón en los campos de juego. Sin embargo, esto no impide que los directivos de los clubes dejen de buscar fichajes para reforzar a los equipos.

Real Madrid tiene intenciones de incorporar jugadores de peso y conformar un nuevo equipo 'Galáctico'. Y para ello, el presidente Florentino Pérez y compañía son conscientes de que hay que realizar un gran recambio de nombres. Uno de ellos es Marcelo, lateral izquierdo y segundo capitán del conjunto comandado por Zinedine Zidane.

Si bien continúa formando parte de la formación titular, el brasileño ha bajado considerablemente su nivel en el último tiempo. Y en el elenco español tiene como objetivo encontrar a su sucesor en el corto plazo, pues el defensor ya cuenta con 31 años y 21 títulos bajo el brazo.

¿Quién sería el apuntado por el Madrid? David Alaba. El lateral izquierdo, quien también puede actuar como defensa central y volante central, lleva más de nueve años en el Bayern Múnich y 19 consagraciones. El hombre de 27 años sabe lo que es vestir la piel de un club grande y también tiene experiencia.

Cabe recordar que, hace unos días y en diálogo con Fabio Cannavaro por Instagram, Marcelo se refirió a su futuro y expresó: "Yo no quiero salir y creo que el Real Madrid no me dejaría. Estoy muy bien en Madrid desde que llegué con mi familia.Es mucho tiempo y tengo una historia increíble. Igualmente, me parece bien que haya equipos que me quieran".

