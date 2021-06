Real Madrid sonríe por los rumores que llegan desde Francia en relación a Mbappé

Sus palabras luego de la Eurocopa serán las declaraciones más esperada del momento. Kylian Mbappé continúa en plena competencia con una Francia que busca quedarse con el torneo de selecciones del viejo continente mientras en tierras galas siguen apareciendo voces que le ven fuera del PSG. Real Madrid festeja por unos rumores que lentamente, empiezan a convertirse en un secreto a voces.

Daniel Riolo, periodista de RMC Sport, el último en asegurar que la estrella gala ha solicitado dejar la Ligue 1: “Sé que Mbappé pidió irse pero es complicado porque primero hay que buscar un club que tenga el dinero para pagarle pero la novedad es que realmente no quiere quedarse. No cree en el proyecto de Leonardo. Si no se marcha este verano, será gratis la próxima temporada”.

“En Doha (Qatar) no quieren oír hablar de eso. Si Mbappé manifiesta estas ganas de marcharse, significa que tendrá que encontrar un club y que el PSG se está moviendo para buscar un sustituto. Pero eso sí, la noticia es que Mbappé no quiere quedarse en el PSG”, finalizaba el periodista asegurando que los dueños del equipo francés ya están al tanto de los deseos del atacante.

Los posibles sustitutos

Befoot aseveró las declaraciones de Riolo marcando que incluso Leonardo ya busca reemplazantes. Junto a Pochettino, piensan en una estrella que permita suplir por lo menos desde lo mediático, la ausencia de Mbappé a corto plazo. Con Jorge Mendes ofreciendo a CR7 por media Europa, está parecería ser la opción más potable desde lo económico y el merchandising.

Por otro lado, Pochettino habría pedido un esfuerzo por Harry Kane o Mohammed Salah, dos buenos conocidos suyos en la Premier y a los cuales la prensa gala ya ha relacionado con PSG. Mbappé quiere irse y si todo sigue su curso, lo manifestará luego de la Eurocopa.

