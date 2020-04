Rebaja salarial para los jugadores: cuánto dinero se ahorrará el Real Madrid

Desde los más pequeños hasta los más grandes (económicamente hablando) todos se vieron afectados por lo que el coronavirus generó. La pandemia obligó a que casi todos los países del mundo estén en cuarentena total y obligatoria, pudiendo las personas salir de sus casas solamente para hacer compras esenciales. En ese contexto, todos los negocios están cerrados, nadie gasta su dinero en otra cosa que no sean compras de supermercado o farmacia, y de esta manera los ingresos mensuales que cada uno estaba acostumbrado a recibir, disminuyeron o desaparecieron.

En ese contexto en el que algunos la están pasando bastante mal, se abrió el debate y por qué no también la polémica, sobre qué gesto deberían tener los jugadores de fútbol de los clubes más prestigiosos, que cobran fortunas incalculables por mes y claro, en este momento no están jugando. Más allá de que sigan entrenando desde sus hogares para intentar no perder el estado físico y que el impacto al volver a disputar un encuentro oficial no sea tanto, la competencia oficial se paró en casi todos lados y no se sabe cuándo se podrá volver a la normalidad.

En Barcelona, hace varios días ya que el plantel tomó la posta, y de la mano de Lionel Messi sacaron un comunicado. "Ha llegado el momento de anunciar que, al margen de la rebaja de un 70% de nuestro sueldo durante el Estado de Alarma, vamos a hacer unas aportaciones también para que los empleados del club puedan cobrar el 100% de su sueldo mientras dure esta situación", explicaban los jugadores con un documento que generó mucho ruido, sobre todo porque también señalaba que "desde adentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa".

Ahora, parecen haber accionado desde la vereda de enfrente, ya que según informó la cadena SER, el Real Madrid comenzó a trabajar con sus futbolistas para plantear una rebaja salarial que en este caso, no se sabe hasta cuándo se podría mantener. Son 283 millones de euros lo que el conjunto Merengue debe invertir en pagarle a sus profesionales, por lo que estarían negociando disminuir ese número en un 12% o un 20%. En el primer caso, significaría ahorrar unos 33 millones de la moneda europea, mientras que en el segundo caso la cifra ascendería a 56 millones.

Los ingresos del club están registrados en 757 millones de euros, pero teniendo en cuenta la crisis que no permite vender entradas, ni abonos, ni indumentarias, tampoco hacer tour por el Santiago Bernabéu entre otras cosas que no generarán dinero por un tiempo, ese no será el monto total a ver. Comparando con la rebaja que le quieren hacer a los jugadores, si la institución genera un 12% menos perdería 90 millones de euros, mientras que si pasa lo mismo pero con un 20%, estaríamos hablando de 151 millones. Cifras galácticas que deberán acomodar.

