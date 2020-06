Dura respuesta de Zidane a James: "No tengo que explicar nada"

Las palabras de James Rodríguez, en la entrevista con Gol Caracol, no pasaron desapercibidas en España y todavía se sigue comentando todo lo que dijo el volante colombiano sobre su situación actual en el Real Madrid.

Obviamente, uno de los temas centrales ha sido la poca continuidad que ha tenido James bajo la dirección de Zinédine Zidane ya que, según James, no ha tenido ningún problema con el DT, si no que simplemente elige a otros jugadores sobre él.

Al respecto, Zidane fue consultado sobre este tema , luego de la victoria 2-0 contra el Mallorca, la cual puso de nuevo como líder al Real Madrid de la Liga de España y toca camino un nuevo título.

"No voy a explicar nada, soy el entrenador, estamos todos aquí y James es un jugador más. Quiere jugar, como todos, es normal, quiere jugar más, pero al final son decisiones y yo intento hacer las cosas como entrenador del Real Madrid”, dijo Zidane.

Zidane respondió las declaraciones de James, esto dijo el DT.



“Yo no me voy a meter en lo que sacan las portadas” @JFCadavid @stevenarce @riosgonzalezp @titopuccettic @VictorRomero155 pic.twitter.com/dORtFQiBTS — Juan Camilo Cortés (@ChortoFut) June 24, 2020

Y agregó: “No tiene nada que ver con eso: un día es James, otro Bale, otro Isco… Siempre sacas uno. Esto no va a cambiar lo que estamos haciendo todos, porque cada uno aporta su granito de arena, y eso es lo más importante. No me voy a meter en lo que quieren para sacar portadas".

