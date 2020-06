Impresentable: James se enteró que no iba al Atlético por su mamá

Las explosivas declaraciones de James Rodríguez siguen haciendo eco en Colombia y España ya que se tocaron muchos temas y se explica la incómoda situación que hoy vive el '10' de la Selección en el Real Madrid.

Una de las confesiones que hizo James fue que tenía todo listo para irse a otro equipo español (Atlético de Madrid), pero que a último momento todo se fue al suelo y tuvo que seguir en el equipo merengue, cuando Zinédine Zidane ni siquiera lo tenía en cuenta para los ejercicios tácticos.

Y en el programa El Chiringüito de Jugones contaron cómo fue que James se enteró que finalmente no se iba a hacer el negocio y ni siquiera fue alguien del club o su representante quien le comentó la situación.

El periodista Edu Aguirre, quien está al tanto de la actualidad de todos los jugadores del Real Madrid, reveló que fue la mamá del jugador, Pilar Rubio, quien le contó la noticia, luego de ver que Josep Pedrerol, conductor de El Chiringüito, diera la exclusiva.

En la emisión del programa del pasado martes, Pedrerol dijo: "Dice un equipo español cuyo nombre no quiero decir, porque es el rival máximo del Madrid que es el Atleti. Se rompió en Nueva York aquella posibilidad de fichaje, en una comida con Gil Marín. – ¿Que te lo regale? – Decía Florentino – ¿que te lo regale, quieres? Me han contado que es de las comidas más tensas de los directivos del Madrid con los del Atlético. De las más tensas, no sé si no se levantó alguien (de la mesa), ahora no me acuerdo".

A lo cual, Edu Aguirre afirmó: "Cuando das tu la noticia en el estadio, la madre de James se entera que se queda en el Madrid, cuando estaba todo hecho, y llama a James, 'Que Josep Pedrerol ha dicho' esto, y se enteró que se quedaba".

Ver video desde el minuto 1:49:00

