Atlético de Madrid no pudo con Getafe y ya ve como se acercan Real Madrid y Barcelona

La vigésimo séptima fecha de la presente temporada de La Liga de España se trasladó hasta el estadio Coliseum Alfonso Pérez, donde hubo un compromiso realmente trascendetal con la presencia de Atlético de Madrid, el líder.

Consciente de la victoria de Real Madrid contra Elche y de la recuperación que parece estar diagramando Barcelona en el plano doméstico, el equipo comandado tácticamente por Diego Simeone vistió al muy necesitado Gefate.

Es que, a diferencia de lo acontecido en otras temporadas, Getafe arribó a este encuentro comprometido con la lucha por no descender. Si bien no se encuentra en la zona roja, lo cierto es que no se puede descuidar para no pasar sobresaltos.

Por su parte, el Colchonero, de impactante arranque en la máxima categoría del fútbol español, cosechó algunos resultados un tanto adversos y por ello la diferencia con sus inmediatos perseguidores se achicó en las últimas fechas.

Bajo esa órbita, la primera parte entre Getafe y Atlético de Madrid fue extremadamente pareja. Los dos equipos intentaron lastimar pero lo cierto es que ninguno tuvo efectividad y por ello el descanso llegó con una igualdad sin tantos.

En la etapa complementaria, esa tendencia se mantuvo. Pero, cuando se jugaban 25 minutos de ese período final, Getafe se quedó con un hombre menos por la expulsión de Allan Nyom. Panorama más favorable para los del Cholo.

Igualmente, pese a jugar con un hombre de más durante el tramo final del partido, Atlético de Madrid no contó con la efectividad necesaria como para desnivelar y terminó cosechando un pálido empate 0-0 que complica sus aspiraciones.

