Si bien en sus inicios Lionel Messi logró hacerse notar en el Barcelona gracias a su calidad y marca distintiva, no quedan dudas que Ronaldinho fue uno de sus grandes mentores a la hora de dar sus primeros pasos en el fútbol profesional.

Pese a que contó con varios compañeros de gran nivel, La Pulga tuvo una conexión única con el astro de Brasil, quien lo llevó por la senda correcta y lo ayudó a disfrutar de un fútbol exquicito en una edad más que temprana.

En diálogo con Panenka, Dinho, retirado desde hace un tiempo del fútbol, rememoró sus días como deportista del conjunto Blaugrana, además de hablar sobre la convivencia diaria experimentada con La Pulga.

Recordando la época en la que desembarcó en el club de la Liga Española, el ex Milan lanzó: "Cuando llegué al Barcelona ya se hablaba de un niño que destacaba. Luego fuimos amigos, empezamos a jugar juntos y nos llevamos muy bien. Él llegó siendo diferente a todos los demás, y hablamos con Rijkaard para que viniera a entrenar con nosotros, fue todo muy rápido".

Dibujando en su cabeza el crecimiento progresivo del artillero oriundo de Rosario, Ronaldinho continuó: "Tuve la suerte de darle el pase de su primer gol. Con el tiempo es muy bonito ver de tan cerca a alguien que empieza y que luego conquista el mundo. Siempre fuimos muy amigos, aprendimos cosas del día a día, él me enseñaba español y yo portugués, pero con el balón nos comprendíamos a la perfección".

Dejando de lado la faceta de Lionel en el fútbol y priorizando la de su vida privada, el ex futbolista de Brasil culminó: "Me quedaría con lo tranquilito que es. Eso es algo que me encanta de él, nunca se mete en líos, siempre está con su familia y con los más cercanos. Leo lo tiene todo, no necesita nada mío".

