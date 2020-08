¡Se filtró el burofax que Messi le mandó a Barcelona comunicando su decisión!

Se esperaba un martes relativamente tranquilo y sin grandes noticias. A diferencia de los días anteriores, no había partido relevantes y el panorama se presentaba calmo en torno a lo futbolístico a lo largo y a lo ancho del planeta.

Sin embargo, Lionel Messi decidió que esto no sea así. El crack argentino, considerado por muchos como el mejor futbolista de toda la historia, se cansó definitivamente del mal momento de Barcelona y comunicó su decisión de irse.

Mediante un comunicado escrito, el argentino de 33 años de edad le solicitó a la dirigencia de la escuadra catalana que se le ponga punto final al vínculo que los une para proceder a abandonar la institución como jugador libre.

Esta solicitud llegó a las oficinas de Barcelona por intermedio de un burofax, un servicio que es utilizado en España para el envío urgente de documentos que necesiten una entrega indiscutible, sirviendo, al mismo tiempo, de prueba ante terceros.

Y, un rato después de conocerse la noticia, la cadena 'ESPN' compartió una imagen en la que se pueden ver algunos detalles del mencionado burofax enviado por Messi. En el mismo se aprecia la solicitud del futbolista para Barcelona.

"Solicito que se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándose en la cláusula número 24 que se me permite disponer de esta facultad. Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano; por motivos personales me (fragmento no visible) esta difícil decisión que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de este club", señaló.

La imagen del burofax enviado por Messi. (Foto: ESPN)

