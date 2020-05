Se levantó torcido: las polémicas frases de Chiellini sobre Higuaín, Balotelli y Felipe Melo

Es lógico. La cuarentena obligatoria por el COVID-19 nos ha cambiar de ánimos cada día y a veces ya no soportamos la situación, aunque sabemos que es lo mejor para evitar la propagación de un virus que ya se ha cargado, lamentablemente, la muerte de más de 270 mil personas. El humor es entendible que sea malo para muchos en estos días.

En paralelo, Giorgio Chiellini, uno de los grandes referentes de la Juventus en los últimos días, ha empezado a promocionar su autobiografía In Giorgio. Mientras se espera su publicación, el defensor dio una entrevista con La Repubblica donde habló de ello. Y sí, parece que la cuarentena lo tiene a mal traer a Giorgio porque le pegó duro y pareja a varios excompañeros y dejó frases picantes sobre uno actual.

Al de la Vecchia Signora le preguntaron por sus peores dos compañeros y no dudó: Mario Balotelli y Felipe Melo. "Confirmo todo lo que he escrito sobre ellos en el libro. Balotelli es una persona negativa que no tiene ningún respeto por el grupo. En la Copa Confederaciones de 2013 no echó ninguna mano y yo le habría dado dos bofetadas, se las merecía", empezó diciendo el capitán.

A la hora de hablar del mediocampista brasileño, hoy jugador del Palmeiras, tampoco fue sutil: "Y todavía peor era Felipe Melo: lo pero de lo peor. No aguanto a las personas que no tienen respeto y que siempre van a la contraria. Con él siempre estabas al borde de la pelea. Se lo dije también a la directiva: era una manzana podrida".

Por último, también nombró a Gonzalo Higuaín, a quien antes de tener de compañero lo había enfrentado en partidos contra el Napoli. Según él, lo "odiaba" antes que se sume al plantel de Maurizio Sarri: "Cuando le conocí me sorprendió. Los delanteros suelen ser egoístas, pero él no. Gonzalo es generoso y bromista. Es un chico que necesita cariño para alimentar su potencial".

