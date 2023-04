Sin lugar a dudas Giorgio Chiellini es uno de los zagueros más representativos de Juventus en el tiempo contemporáneo, y por esa razón estuvo dentro de los planes de un gigante que lo quiso fichar, ahora la duda pasa es por si pudo ser una leyenda.

El zaguero que actualmente hace parte de la disciplina de Los Ángeles FC, en los Estados Unidos, es embajador de Fanat Rft y allí indicó el elenco que lo buscó para ficharlo, en uno de los momentos en el que mejor pasaba. Igualmente, con los Bianconeros, siempre mostró buen nivel.

Y la gran particularidad es que señaló: "estuve a un paso de fichar por el Madrid. Davide Lippi, mi agente, lo sabe mejor que yo porque no me interesan mucho estas cosas. Siempre he sido una persona muy centrada en jugar. En retrospectiva, puedo decir que hubiera sido una buena experiencia, porque soy alguien a quien le gusta mucho viajar. Echaba de menos conocer nuevas culturas y tal vez sea también una de las razones por las que ahora he venido a jugar fútbol a Estados Unidos".

Sin embargo, dijo que de salir de Italia, hubiera rendido más en otra de las Ligas grandes: "creo que no soy un jugador adecuado para el fútbol español. Hubiera hecho como Cannavaro y Samuel (Walter), que se fueron a jugar a España y estuvieron 2-3 años allí. Probablemente, hubiera sido un defensa más adecuado para el fútbol inglés, pero incluso ahí, cuando tienes más de 30 años, es difícil seguir el tipo de juego".

Nuevamente, señaló y declaró su orgullo por despertar interés: "en esas ligas después de 2-3 temporadas siempre encuentran jugadores jóvenes para reemplazarte. El interés del Madrid fue un honor, pero puedo decir que estoy muy contento de cómo me ha ido. Poder escribir la historia en un club como la Juventus no es cosa que pueda hacer todo el mundo”.