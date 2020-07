Se sacó hasta la mamá: impresionante golazo de Luis Díaz con el FC Porto

Si no es gol lindo, no vale. Esa es la premisa de Luis Díaz con todas las anotaciones que se termina apuntando. En su primera temporada con el Porto en Portugal, el guajiro no tiene gol feo y prueba de ello quedó registrado en el último partido que jugó contra Belenenses.

El exjugador de Junior de Barranquilla fue el encargado de cerrar la paliza que metió su equipo al Belenenses por 5-0. Él clavó el quinto gol y lo hizo con una espectacular definición. Él mismo armó toda la jugada desde propio campo. Con su velocidad, se llevó por delante a todo el equipo rival, metió el enganche hacia adentro y sacó un potente remate para romperle el arco al portero.

Reviva el tremendo golazo de Luis Díaz con el Porto ante Belenenses:

Golo do @FCPorto ! Golo de Luis Díaz! O melhor golo de todos estava guardado para o fim. Que golaço do colombiano... Partiu ainda do seu meio campo, correu, fletiu da esquerda para o meio e disparou para a baliza, ainda bem fora da área. Obra de arte. pic.twitter.com/QKZTwekCil — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) July 5, 2020

Cabe destacar que, en este juego, Lucho Díaz comenzó como suplente y solo recibió la oportunidad de ingresar al terreno de juego hasta el minuto 71. Entró para darle más ritmo y velocidad al ataque y su buen trabajo recibió la recompensa ya en el ocaso del juego. Además, provocó una falta penal que luego lo cambiaría por gol Fábio Vieira.

Otro angulo del gol de Luis Díaz y el festejo con los compañeros del Porto:

