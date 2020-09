Sergi Roberto: "No podía ser verdad que Leo no continuase en Barcelona"

El mundo del fútbol se quedó sin palabras cuando salió a la luz la noticia de que Lionel Messi le había enviado un fax al Barcelona para informar que se quería ir del club en el que había jugado toda su carrera como profesional. Fueron semanas de pura incertidumbre, donde todos los días se revelaba algo nuevo, habiendo mucho rumor falso dando vueltas.

Luego de un largo silencio, el propio jugador salió a dar la cara y en una entrevista con el medio Goal, dejó en claro que su intención era alejarse de España, pero que el presidente Josep Bartomeu faltó a su palabra y para llevar a cabo su deseo, debía irse a juicio con la institución o en su defecto pagar una cantidad impensada de dinero.

Como nunca fue una opción para él entrar en una disputa con el lugar que le dio todo, accedió a quedarse y de ahora en más, cada mercado de pases tendrá todos los focos puestos en conocer si finalmente veremos al '10' con una camiseta distinta a la que vistió toda su vida.

En diálogo con RAC1, fue Sergi Roberto quien se atrevió a contar un poco de cómo se vivió desde adentro toda esta situación, teniendo en mente que de un día para el otro podía dejar de tener como compañero al mejor del mundo.

"Cruzaba los dedos para que Messi se quedase. No podía ser verdad que Leo no continuase con nosotros. Es nuestro capitán, es el mejor jugador que ha tenido el Barsa y en la historia del fútbol, y por tanto no me imaginaba un Barsa sin Leo", soltó.

De igual manera, entendió que "estando al nivel de siempre, es normal que pueda pensar en buscar otra experiencia", pero se mostró muy feliz de seguir teniéndolo cerca al menos por unos meses más, mientas otros pesos pesados como Arturo Vidal y Luis Suárez encuentran nuevos horizontes.

