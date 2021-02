Siempre positivo: el mensaje de Sergio Ramos en Instagram tras la operación

No han sido días sencillos para Sergio Ramos ni para el Real Madrid. El capitán, luego de entrenarse diferenciado por varios días, tuvo que pasar por el quirófano por molestias en el menisco interno de su rodilla izquierda.

Tras ser operado con éxito, el zaguero puso la cabeza en la recuperación, que se estima que le demandará al menos un mes y medio fuera de las canchas. De hecho, el futbolista merengue se perdería la serie completa de Champions League ante el Atalanta.

Luego de que Zinedine Zidane contara algunos detalles sobre la situación de el jugador, Ramos rompió el silencio y reveló su situación en un video de Instagram.

"Hola a todos, ya estoy de vuelta en casa. Al final me ha tocado pasar por quirófano, a nadie le gusta estar en esa situación. Gracias a Dios ha salido todo fenomenal. Era recomendación médica y no me quedaba otra", justificó Sergio y agregó: "Estoy muy contento de cómo ha salido todo e intentaré volver cuanto antes para ayudar al equipo porque queda mucha temporada por delante".

Para cerrar el breve discurso, el capitán agradeció a los médicos que lo operaron y le mandó un mensaje a los aficionados: "Acordarme de todos vosotros por esos mensajes de tanto cariño que me han llegado al corazón y me dan ánimo para volver más fuerte. Un saludo muy grande. Volveremos".

De esta forma, mientras aún negocia la renovación de su contrato, Sergio Ramos empezó con la recuperación y apuntará a regresar lo antes posible, aunque se espera que esté alejado de las canchas al menos un mes y medio.

