Rivaldo, ex jugador Barcelona y embajador de Betfair, se mostró preocupado por la soledad de Messi en el ataque azulgrana después del Clásico que ayer perdieron ante el Real Madrid.

Cree que nadie más es capaz de asumir responsabilidades ofensivas en los culés y, anulado Lionel, el equipo se atasca. Además, Rivaldo también se rindió a su compatriota Vinicius Junior y su recital en este partido, en el que el brasileño marcó un gol y fue clave.

Rivaldo se lamentó porque el FC Barcelona dejara escapara la ocasión de ganar al Real Madrid en el Bernabéu: "Se perdió una oportunidad única. Si el Barcelona llega a marcar en la primera parte. Jugaron bien, pero en estos partidos los detalles te marcan. Habría sido diferente de adelantarse, pero no lo hicieron y el Real Madrid acabó creando su suerte para ganar", admitió.

"A Messi siempre le dejan poco espacio", comenzó a explicar. "Siempre le defienden mucho. Y es normal, porque es el jugador que te marca la diferencia en el Barcelona y así se reducen las opciones de hacer daño", continuó.

"El problema es que ahora Leo es el único jugador capaz de asumir ciertas responsabilidades individuales. El único que intenta desequilibrar en ataque, que lo intenta desde fuera del área, que regatea. Y no parece que haya nadie que sea capaz de ayudarle en esa tarea", insistió Rivaldo.

Es ahí donde Rivaldo echa mucho de menos a Luis Suárez. "Sin él, el Barcelona pierde mucho porque no tienen otro jugador capaz de sorprender que no sea Messi. El equipo sigue depositando toda la responsabilidad en un solo jugador y cuando no hay otro que aparezca, pues todo el mundo se pregunta q

