Sorteo de Champions League: todos los cruces desde cuartos de final

7 y 8 de agosto. ¿Por qué esta fecha? Porque esos dos días volveremos a sentir la Champions League. Después del eterno parate por el coronavirus, la competencia más espectacular del mundo a nivel equipos vuelve a emocionar a sus fanáticos.

Quedan disputarse algunos de los duelos de vuelta de octavos de final. ¿Los cruces? Barcelona vs Nápoles (1-1 en Nápoles), Manchester City vs Real Madrid (1-2 en Madrid), Juventus vs Lyon (1-0 en Lyon), y Bayern vs Chelsea (0-3 en Londres).

The UEFA Champions League draw is complete! ��



Who will lift the trophy next month? ����#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 10, 2020

Hoy, se dieron a conocer todos los emparejamientos posibles desde los cuartos de final: Real Madrid o Manchester City vs Lyon o Juventus, Leipzig vs Atlético Madrid, Napoli o Barcelona vs Chelsea o Bayern Munich y PSG vs Atalanta.

Con estos cruces, en cuartos podríamos tener a Cristiano Ronaldo volviendo al Santiago Bernabéu a enfrenter a su exequipo. Sería una locura.

En semfinales, Real Madrid/City vs Lyon/Juventus - Napoli/FC Barcelona vs Chelsea/Bayern Munich y RB Leipzig vs Atlético - Atalanta vs PSG.

La final de esta hermosa competencia se disputará en Lisboa del 12 al 23 de agosto.

+ El resumen:

Todos los cruces desde cuartos de final de la Champions League. pic.twitter.com/EEWm2oUFYz — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 10, 2020

Lee También