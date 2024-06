Emelec sigue buscando fichajes en la LigaPro de cara a la segunda etapa. Los azules están interesados en varios jugadores ecuatorianos y ahora están buscando a un futbolista de Liga de Quito, el cual podría llegar para la segunda etapa.

Según varios reportes de la prensa de la capital, Emelec se ha interesado en el volante de Liga de Quito, Joseph Espinoza. El volante ecuatoriano ya estuvo en el equipo azul en la temporada 2023, siendo uno de los jugadores más regulares, y ahora nuevamente podría volver al equipo azul.

El ‘Bombillo’ está buscando un volante, puesto que, en la primera etapa, tanto Cristian Erbes como Marcelo Meli se vieron expuestos en varios encuentros y también muy criticados. Otros jugadores que interesan al equipo azul son Édison Vega y Jordy Alcívar.

Espinoza no ha tenido muchas oportunidades en este primer semestre con Liga de Quito, por lo cual, el volante tampoco vería con malos ojos salir del equipo blanco y mudarse a Emelec. Asimismo, otros equipos de la LigaPro también estarían interesados en el jugador.

Joseph Espinoza ya estuvo en Emelec en la temporada 2023. (Foto: @CSEmelec)

Desde Liga de Quito no se han referido a esta situación, pero en el club esperan qué decisión tomará Pablo “Vitamina” Sánchez respecto a varios jugadores. En el equipo ‘Albo’ quieren que varios jugadores que no han tenido minutos salgan a préstamo o venderlos de manera definitiva.

Las estadísticas de Joseph Espinoza jugando para Emelec

Con la camiseta de Emelec, en la temporada 2023, Joseph Espinoza jugó un total de 22 partidos, entre todas las competencias, no marcó ni goles ni dio asistencias. No obstante, en la segunda etapa de la LigaPro fue el jugador más utilizado en el once titular de Hernán Torres en aquel semestre.

Los fichajes que busca Emelec en la segunda etapa de la LigaPro

Emelec busca varios volantes y también un delantero para la segunda etapa de la LigaPro, puesto que, perdió a su 9 titular, Facundo Castelli, por una grave lesión en la rodilla. El mercado de la LigaPro se abre desde julio hasta agosto, aunque el club están atentos a una resolución del TAS.