Superliga Europea: UEFA teme por las informaciones que llegan sobre

Pese a las constantes amenazas por parte de UEFA, FIFA y hasta los gobiernos de Francia e Inglaterra, parece que la Superliga Europea de Florentino Pérez continúa con vida por lo menos, desde los despachos. La última información desvelada por el Diario El Confidencial preocupa a los máximos entes del deporte pensando en la batalla legal que tendrá lugar en los próximos meses.

9 de 12 fundadores abandonaron el proyecto a tan solo 48 horas de su creación. La presión popular y política pasó factura a una Superliga donde a día de hoy solo Barcelona, Real Madrid y Juventus se mantienen inmovibles frente a la amenazas recibidas. Eso sí y metiéndonos en cuestiones legales, la competición continúa viva y con todos sus clubes dentro de ella.

Un contrato que no ha sido roto ni denunciado

El Confidencial afirma haber tenido acceso a los documentos que estipulaban el nacimiento del proyecto bajo la asociación European Super League Company SL. Más de un mes después de los anuncios de renuncia al proyecto, los 9 clubes que huyeron de la competencia siguen ligados a esta de manera legal y en cuanto a acciones se refiere. El vínculo no solo no sea ha roto, sino que tampoco ha sido denunciado por los presidentes de los equipos ante UEFA, FIFA o los tribunales europeos.

¿Qué significa esto? Que incluso tras haber anunciado de manera pública su salida del proyecto, la Superliga sigue contando con los 12 clubes que firmaron su nacimiento. Un hecho a tener muy en cuenta pensando a futuro y sobre todo, en los 3500 millones de euros que JP Morgan aceptó haber puesto en el torneo. Desde España aseguran que ninguno de los equipos ha vendido sus acciones y que tampoco han pagado ninguna remuneración a Real Madrid, Barcelona y Juventus por dejar de hacer parte de la competencia.

Sabiendo que se viene una batalla legal que no tendrá resultados definitivos a corto plazo, hay quienes afirman que los motivos de estos clubes para no abandonar la Superliga pasa por la estratosférica cifra que tendrían que pagar para hacerlo. UEFA estaría al tanto de la situación y no se descarta que el ente pueda financiar una parte de esta multa.

