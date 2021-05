Eurocopa 2020: ¿Cómo se llama la canción oficial de la EURO y quién la compuso?

La Eurocopa 2020 se juega del 11 de junio al 10 de julio. Para saciar la espera, la UEFA ya anunció cuál será la canción oficial de esta edición de la EURO. La misma fue compuesta por Martin Gárrix y dos integrantes del grupo U2 (Bono y The Edge).

La pelota y los jugadores serán siempre lo más trascendente en todos los torneos de fútbol. Pero el color y lo extrafutbolístico siempre está presente para decorar los campeonatos más importantes del mundo. Con esto en mente y para ir aclimatando a los espectadores, el ente regulador del fútbol europeo informó cuál será la melodía oficial de la Eurocopa 2020.

El nombre de la canción es "We Are The People". Según la UEFA, la letra está diseñada para ser cantada por todo el mundo y fomentar la unidad de un torneo que tendrá como sede a 12 países diferentes.

Martín Garrix es un joven DJ y productor holandés muy conocido a nivel mundial. Él fue el principal artífice de esta canción. Luego se sumaron dos integrantes de U2, Bono y The Edge. El primero coolaboró redactando la letra y aportando en las melodías. Mientras, su compañero The Edge agregó los efectos de guitarra más importantes.

