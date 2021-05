Qué canal transmite Tottenham de Harry Kane y Lo Celso vs. Wolverhampton por la Premier League

Tottenham se enfrentará al Wolverhampton este domingo 16 de mayo por la jornada 36 de la Premier League y Harry Kane y el argentino Giovani Lo Celso serán parte de la alineación inicial. Aquí te contamos dónde VER el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE.

Después de caer ante el Leeds de Marcelo Bielsa, el Tottenham necesita recuperarse rápido para no salir de la zona de clasificación a las copas europeas. Everton lo sigue muy de cerca (sólo está por debajo por la diferencia de gol) y Ryan Mason y compañía no pueden relajarse. Por eso, ganarle al Wolves será clave para mantener el barco a flote.

Por su parte, el Wolverhampton viene de derrotar 2-1 a Brighton And Hove y no tiene chances matemáticas de meterse en zona de clasificación a Europa League y Champions League. ¿El objetivo que le queda? Seguir engrosando los números de una campaña aceptable y continuar abasteciendo a Calvert-Lewin, que por ahora es el quinto goleador de la Premier y está a cinco de Kane y Salah, que lideran.

La última vez que Tottenham y Wolverhampton se vieron las caras fue el 27 de diciembre del 2020 por la jornada 15 y el duelo finalizó 1-1. ¿Los goles? Tanguy NDombèlé para los entonces dirigidos por José Mourinho y Romain Saïss para el Wolves.

Día y horario: ¿Cuándo y dónde VER EN VIVO Tottenham vs. Wolverhampton?

Tottenham vs. Wolverhampton por la jornada 36 de la Premier League será este domingo 16 de mayo en el Tottenham Hotspur Stadium.

Horario y canal de TV según cada país:

España: 15:05 horas DAZN y DAZN 1

Argentina: 10:05 horas por ESPN 2

Uruguay: 10:05 horas por ESPN 2

Brasil: 10:05 horas DAZN

Chile: 09:05 horas ESPN 2

Paraguay: 09:05 horas ESPN 2

Venezuela: 09:05 horas por ESPN 2

Colombia: 08:05 horas por ESPN 2

Perú: 08:05 horas por ESPN 2

Ecuador: 08:05 horas por ESPN 2

México: 08:05 horas por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Estados Unidos: 06:05 PT/ 09:05 ET por SiriusXM FC, NBC Sports App, NBCSports.com, Telemundo, Telemundo Deportes y NBCSN.

Lee También