Una actriz reveló que Messi la intentó seducir y la invitó a su casa: así reaccionó ella

En la actualidad, Lionel Messi tiene una relación completamente establecida y sólida con la bella Antonela Roccuzzo, con quien tiene tres hermosos hijos. Al mismo tiempo, el crack argentino, considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, siempre mantuvo un perfil bajo y nunca se lo vio involucrado en problemas o escándalos amorosos.

De todas maneras, en las últimas horas, la actriz española Susi Caramelo le brindó declaraciones al programa 'Ilustres Ignorantes' y allí reveló un episodio sucedido hace muchos años en el que el jugador que actualmente tiene 33 años de edad la intentó seducir en el VIP de la disco 'Catwalk' e incluso la invitó a una fiesta en su casa.

"Hace muchos años visité junto a mi pareja de ese momento la disco Catwalk de Barcelona. En un momento decidimos subir al VIP del lugar y me dieron ganas de ir al baño. Fue ahí que me encuentro con un chico, una chica y un chavalín que estaban conversando sobre lo que harían al salir del lugar", comenzó exteriorizando la actriz de 40 años.

"Después de lavarme las manos salgo y veo que estaba el chavalín solo, sentado en un sofá y yo que soy muy simpática y hablo con todos le pregunté cómo se llamaba. Luego salgo y en un momento veo que me mira y me empieza a hacer caritas, a sonreír. Fue en ese momento que muchas personas se le acercaron y lo acorralaron pidiéndole fotos y autógrafos", profundizó.

"Yo me quedé en una esquina pensando quién era y me dijeron que era el mejor jugador del mundo. Dije: '¡No me jodas que le acabo de decir que estoy con otro!'. Luego, ya estaba en la calle, viene y me dice: '¿Te vienes a mi casa? Vamos a hacer una fiesta con unos amigos y unas amigas'. Yo hubiera ido porque a una fiesta de futbolistas no te invitan todos los días pero dije que no porque era tan pobre que si iba a su casa no me echaban de allí ni con tarjeta roja", completó la actriz.

La actriz Susi Caramelo en la actualidad. (Foto: Instagram)

