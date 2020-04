Una leyenda del Wolverhampton elogió a Raúl Jiménez: "Tiene los atributos de un delantero de clase mundial"

No vale la pena remarcar nuevamente el rendimiento y el talento de Raúl Jiménez en el Wolverhampton: su influencia es absoluta.

En esta oportunidad, John Richards elogió al delantero por las actuaciones que ha tenido con el conjunto inglés.

"Diría que todavía debe hacerlo un poco más, pero tiene todos los atributos de un delantero de clase mundial. Para llegar a ese tipo de nivel, debes hacerlo durante cuatro o cinco temporadas", consideró la leyenda del conjunto de West Midlands para Express & Star.

Por otra parte, el ídolo imploró para que el mexicano no se aleje del equipo: "Espero que siga con Wolves. No hay duda de que habrá clubes que lo han estado observando, clubes de alto rango, no solo en la Premier League sino en toda Europa".

"Es el tipo de jugador que mejoraría cualquier equipo al que vaya. Cuando lo ves jugar, es natural. Estoy seguro de que hay otros clubes que lo vigilan porque conseguir esa proporción de goles en la Premier League es simplemente fenomenal, para ser honesto", agregó.

Richards anotó 194 goles en Wolverhampton, donde además obtuvo dos Copas de Liga entre 1969 y 1983. Cuando el elogio viene de alguien gigante del club, se valora todavía más...

Lee También