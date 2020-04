Víctor Blanco: "Lautaro Martínez es un animal, por eso Messi lo quiere con él"

Lautaro Martínez es la prioridad número uno del Barcelona en el próximo mercado de pases. De eso no hay nada de rumor, es un hecho. No obstante, no quiere decir que el delantero argentino se convertirá en azulgrana a mediados de año. La situación no es sencila porque Inter no lo quiere dejar ir y por ahora la única opción que le queda al equipo culé para ficharlo es ejecutar su cláusula de rescisión, que no es nada barata: 111 millones de euros.

Mientras tanto, desde Italia publicaron una entrevista con el presidente de Racing, Víctor Blanco, quien dio detalles de por qué Barcelona está buscando a su exjugador, al que le tiene un gran aprecio y guarda una excelente relación. El Toro jugó apenas un par de temporadas en Avellaneda, donde se convirtió en futbolista profesional, fue la venta más cara de la historia del club y dio el salto a Europa. Nada menos que a la Serie A de italia.

"Lautaro es un goleador nato, un animal del área, por eso Leo lo quiere con él", respondió el presidente de la Academia en una nota que publicó La Gazzetta dello Sport.“Es simple: jugando junto con Argentina vio lo que puede hacer", agregó sobre la experiencia que ya tuvo Lionel Messi jugando al lado de él en la Copa América de Brasil 2019, donde la Selección Argentina terminó tercera y el atacante de 22 años hizo dos goles.

Además, Blanco agregó que el hoy goleador del Inter está listo para jugar en uno de los clubes más importantes del mundo: "No tengo dudas, Lautaro está preparado. Fue sorprendente la capacidad de adaptarse y subir de nivel todo el tiempo. Cuando pasó de la juventud al primer equipo, cuando llegó a Europa, incluso con Argentina, estuvo en el centro del equipo después de un tiempo. Tal vez lleve unos meses adaptarse, pero esto le sucede a todos los jugadores".

Por último, dio su opinión respecto a la competencia que plantea Barcelona entre él y Luis Suárez, quien tiene 32 años y en el último tiempo ha sufrido varias lesiones importantes: "Creo que si él va a Barcelona será el titular en poco tiempo. Es un ganador nato, vive los desafíos de una manera total y luego debemos considerar que solo tiene 22 años: en comparación con Suárez, que es un crack, tiene esta ventaja innegable. En el fútbol, los jóvenes comienzan a expulsar lentamente a los más experimentados".

