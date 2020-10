Video: Isco no se dio cuenta que lo estaban filmando mientras criticaba a Zidane

Sacando adelante un partido más que complicado, Real Madrid logró destrabar el cruce ante Barcelona gracias al tanto de Sergio Ramos poco después de cumplirse la hora de juego. Zinedine Zidane, manteniendo la cordura en todo momento, apenas utilizó tres variantes para cerrar la historia y quedarse con tres unidades de oro.

Habiendo dejado a varios futbolistas de renombre en el banco de suplentes, Zizou se dio el lujo de ganarle una vez más al eterno rival de la institución Merengue. El francés, que hasta ese momento era cuestionado por muchos, le aplicó un duro cachetazo al equipo Blaugrana y le adjudicó una nueva victoria en el Clásico a su registro.

Las horas pasaron, y los canales de televisión españoles no tardaron en comenzar a publicar material inédito de distintos protagonistas. En esta oportunidad, quien dio la nota fue nada más ni nada menos que Isco, quien fue cazado por la lente de Movistar+.

Cubrido por un tapabocas y sin la necesidad de taparse la misma para que sus labios no fuesen leídos, el futbolista Merengue, sentado en la grada, protagonizó una charla más que amena con varios compañeros del Real Madrid como Marcelo, Luka Jović y Luka Modrić. Sin percatarse que el escaso sonido de ambiente podría convertirse en su peor enemigo, Isco habló de forma distendida y sin resquemor.

Desde el programa español, luego de un pequeño análisis, confirmaron que el futbolista se encontraba hablando sobre Zinedine Zidane. "Si me tiene que cambiar, me cambia en el 50' o en el 60' de partido. A veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80", habría dicho el deportista, exteriorizando su disgusto con el poco rodaje que tiene con Zizou al mando del primer equipo.

