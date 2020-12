Video: Vinícius se quiebra al recordar la dura lesión que sufrió en el 2019

En las últimas horas, a través de sus canales de comunicación, Vinícius publicó un nuevo episodio de la serie que lo tiene a él como protagonista. Haciendo referencia a las lesiones, uno de los karmas y dolores de cabeza más importantes que cualquier jugador puede tener, el atacante de Brasil posteó el Capítulo 8 y rememoró la lesión que sufrió en el 2019.

En aquel entonces, siendo una de las principales figuras del Real Madrid comandado por Santiago Solari, Vini debió quedarse fuera de las canchas por una extensa cantidad de partidos a raíz de un problema que sufrió en un encuentro de Champions League contra Ajax.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Vinicius Jr. se le ha diagnosticado una rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea de la pierna derecha", rezó el parte médico publicado por el conjunto Merengue en aquel entonces.

Recordando y reviviendo el dolor y angustia que sintió en el estadio mientras buscaba recomponerse, Vini, rompiendo en llanto de forma desconsolada a poco de iniciar su relato, manifestó: "Sólo quería jugar y dar lo mejor. Salí lesionado triste todo el trabajo que había llevado a cabo. Llegar a casa en muletas... saber que no vas a poder jugar por un tiempo. No saber cómo vas a volver. Después vuelves y todo cambió. Hay un nuevo entrenador, tienes que empezar de cero y todo lo que hiciste durante la temporada termina sin completarse: no puedes salir campeón, no puedes completar los partidos y no puedes ir a la selección nacional".

