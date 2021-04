Zidane se enojó en conferencia de prensa: "Vaya pregunta, otra vez"

Es una realidad. Pocos nos podíamos imaginar apenas comenzó la temporada que el Real Madrid estaría donde se encuentra hoy. En la Champions League siempre pudo avanzar a paso firme, pero los primeros duelos de LaLiga fueron un tropezón tras otro para el 'Merengue' que parecía renunciar muy tempranamente a defender la corona.

Pero en silencio, mejorando de a poco, el conjunto de Zinedine Zidane logró meterse en cuartos de final del torneo continental de clubes más importante del mundo, habiendo ganado la ida ante el Liverpool por 3-1, mientras que ayer derrotó al Barcelona el clásico y de esa manera se subió a lo más alto de la tabla del torneo local, compartiendo puntos con el Atlético Madrid, que todavía debe jugar su partido.

En conferencia de prensa tras la gran victoria de local frente al rival de toda la vida, el DT francés no fue pura felicidad ya que una pregunta de periodista Edu Pidal le molestó y mucho.

"Hace dos meses masomenos, perdieron en la Copa del Rey, ante Levante, el último partido que perdió el Real Madrid, y usted en una rueda de prensa, yo creo que en la que más enfadado lo recuerdo, dijo aquello de que se merecían, que les dejásemos pelear esta Liga, porque habían ganado la última, y no hacía tanto de aquello. Desde esa rueda de prensa, han ido enlazando buenos resultados, no hubieron más derrotas, están líderes de LaLiga, y peleando los cuartos de final de la Champions. Usted imaginaba un momento así, creía de verdad en el equipo, o estaba usted solo pensando en eso", fue la consulta completa.

Y el entrenador dispartó: "Vaya pregunta, otra vez. Tú en tu portada me decías de todo, al final bueno, ni lo miramos cuando las cosas van mal o bien. Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo, no va a cambiar nada de ahora al final de temporada. Hay que seguir con lo que estamos haciendo, vendrán partidos muy difíciles, pero nosotros, sin pensar ni ver lo que sucede afuera, porque no ayuda".

