Video: el día que el Mono Burgos amenazó a Mourinho con "arrancarle la cabeza"

Este domingo, luego de quedarse sin entrenador en las últimas jornadas, Newell's oficializó la llegada de Germán Burgos al banco de suplentes. El Mono, en consecuencia y luego de recolectar una gran experiencia en el Viejo Continente, se hará cargo del primer equipo de La Lepra para afrontar la Copa de la Liga Profesional.

Desembarcando en Rosario para tener su primera experiencia oficial como entrenador, el ex arquero implementará todos los conocimientos que supo cosechar en la época en la que fue la mano derecha de Diego Simeone en el Atlético Madrid.

Así como se le presentó la posibilidad de suplantar transitoriamente al Cholo en algunas oportunidades, en otras, al Mono, que estuvo casi 10 años trabajando a la par del DT del cuadro Colchonero, también le tocó protagonizar algunos cruces con distintos colegas.

En un Derbi de Madrid que el Atleti estaba disputando con el Real Madrid, José Mourinho, que en aquel entonces estaba al mando del cuadro Merengue, exteriorizó su fastidio por divisar a dos personas ubicadas en la zona técnica del Atlético Madrid. Sin ocultar su enojo con The Special One, el Mono, dirigiéndose directamente al portugués, lanzó: "¡Yo no soy Tito, yo te arranco la cabeza!". Afortunadamente, el cruce no quedó en más que unas simples palabras y no pasó a mayores.

