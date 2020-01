A poco de llegar a la hora de partido ante el Levante, Ezequiel Ávila cayó desplomado en el campo de juego y posteriormente se retiró del mismo visiblemente angustiado y dolorido.

Horas después, desde el Osasuna confirmaron el peor de los temores: el atacante argentino sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y deberá dedicarle varios meses de recuperación a su lesión.

Este miércoles, el Chimy subió un breve video a sus redes sociales demostrando que su lesión afectó incluso a sus seres queridos. El ex San Lorenzo, emocionado y conmovido por la situación, animó a su hija, quien lloró desconsoladamente al ver un video emotivo que subió a su cuenta de Instagram.

�� El Chimy Ávila animó a su hija, que rompió el llanto por su lesión en la rodilla. ¡Vas a volver más fuerte que nunca, @chimy337! ��pic.twitter.com/iMhiyz2dX5 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 29, 2020

Adjuntando un video del momento, el goleador, mediante su cuenta de Twitter, escribió: "Me parte el alma hija pero a la ves me das más fuerza cada día!!!".

Buscando motivar y consolar a su hija, Ávila le prometió a su niña "volver más fuerte que nunca" y "hacer muchos goles" una vez que vuelva a las canchas.

Insistiéndole a su hija que no hay motivo para que llore, Ezequiel agregó: "¿Cómo le dicen a papá? ¡El Comandante! No llores más, no hay que llorar campeona".

+ El video que hizo emocionar a la hija del Chimy:

