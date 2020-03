Y un día, el Bambino Pons volvió a relatar y cantar en la Premier

Son incontables las mañanas de principios de los 2000 en la que lo escuchabas cantar en la televisión.

Juan Manuel Pons no es cantante, pero de igual manera forma parte de la banda sonora de tu infancia.

El relator se caracterizó en aquellos años por su estilo particular a la hora de gritar los goles de la Premier League.

Mezclando canciones con los apellidos de los mejores delanteros de la época, el Bambino se ganó un lugar en el corazón de muchos futboleros.

Su ausencia durante estos largos años por la cesión de los derechos del campeonato inglés a ESPN (él 'pertenece' a Fox) nos hicieron replantear si volveríamos a escucharlo.

Su voz forma parte de la banda sonora de tu infancia. Gracias, Bambino Pons por volver a relatar en Premier League. pic.twitter.com/XyaeaB6UrQ — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 7, 2020

La fusión entre ambas cadenas nos permitió tenerlo otra vez remixando canciones de Los Beatles. En su regreso -anunciado a platillo y bombo por Fox- el Bambi se dio el gusto de cantar All You Need Is Love tras el tanto de Chris Wood, delantero del Burnley.

¡Te extrañábamos!

